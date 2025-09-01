ＤＴＳに注目したい。同社は金融・通信向けに強みを持つ情報サービス大手。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比２６．０％増の３７億５０００万円と堅調だった。金融向け基幹系システムの刷新やウィンドウズ更新需要などが寄与した。２６年３月期の同利益は前期比７．０％増の１５５億円と前期に続く最高益が見込まれているが、市場では１６０億円前後への増額修正期待も膨らんでいる。 同社は９