たった2つの点に注意するだけで読む速さが劇的に上がるという（写真：Kazpon／PIXTA）【図表】読書スピードを上げる「つまり読み」のイメージまだまだ厳しい暑さが続いていますが、暦の上ではもうすっかり秋。たまには読書に勤しもうと考えている人も多いかと思います。ですが仕事に家事にと毎日忙しい現役世代にとっては、まとまった読書の時間が取りづらいのも、また事実です。そこで本稿では、経営者で個人投資家の上岡正明氏が