午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０２、値下がり銘柄数は４３７、変わらずは７６銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、医薬品、食料、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS