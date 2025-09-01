【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月30日・31日に放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』にて、チャリティーランナー横山裕のために、SUPER EIGHTメンバーの村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が両国・国技館に集結。横山が母親への思いを歌った楽曲「オニギシ」を歌唱し、力走する横山を歌で応援した。 ■横山の幼少期の母とのほほえましい思い出や感謝が綴られた「オニギシ」 横山から