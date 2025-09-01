【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月30日・31日放送の『24時間テレビ48』にて、20時45分に、チャリティーランナー横山裕が見事ゴールした。 ■ゴール直前の国技館にSUPER EIGHTのメンバーが集結！ ゴール直前の国技館には、サプライズでSUPER EIGHTのメンバー、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が待ち受けており、全員そろって横山に伴走。国技館に入り、最後のゴ