「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督が試合前練習で前日に厳しく叱責した若手選手を気遣うワンシーンがあった。発端は３０日のゲーム。試合後に珍しく指揮官が強い言葉を発した。「修羅場をくぐり抜けている選手はそれが当たり前なんですけど、何回も言いますけど、それ以前のお子ちゃまレベルの選手も多いですから」。六回無死一塁の場面で代打で登場した高寺が送りバントを失敗し、投飛に倒れた。