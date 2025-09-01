1日10時現在の日経平均株価は前週末比371.73円（-0.87％）安の4万2346.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1102、値下がりは437、変わらずは76と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は245.81円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が165.11円、東エレク が40.01円、ディスコ が18.71円、コナミＧ が14.69円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤ