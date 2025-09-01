マルコメは2025年秋冬新商品を9月上旬から全国で発売する。大豆製品では「ダイズラボ 大豆のお肉 肉みそキャベツ」を投入。コスパの良い乾燥タイプの「大豆のお肉」をフライパン一つで調理できる惣菜の素を提案する。「大豆のお肉 肉みそキャベツ」（92g）は、乾燥タイプの「大豆のお肉」と肉みそキャベツ炒めのたれのセット。豚ひき肉で調理した場合と比較して、食物繊維は1・5倍で、脂質は40％カットできる。3種類のみそに塩糀と