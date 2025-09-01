アフガニスタンでマグニチュード6.0の地震がありました。USGS=アメリカ地質調査所によりますと、日本時間の午前4時17分ごろ、アフガニスタン東部で地震がありました。ロイター通信は、この地震の影響でこれまでに9人が死亡したと伝えています。アフガンではおととしにもマグニチュード6.3の地震があり、2400人以上が死亡しています。