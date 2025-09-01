座るところがなくなった猫が次に選んだ居場所とは…？まるで世の無情さを嘆くような表情で静止している猫のシュールな光景は49万回を超えて表示され、2万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『座る場所を奪われた猫』の様子を見てみたら…】 座る場所が、ない X（旧Twitter）アカウント『poncho_neko』に投稿されたのは、キジトラ白の男の子「ぽんちょ」ちゃんが、呆然とした顔つきのままテー