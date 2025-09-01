島根県大田市三瓶町の県立三瓶自然館サヒメルで、体の右半分が雄、左半分が雌のノコギリクワガタが展示されている。ノコギリクワガタは顎を含めて雄側が体長４．３センチ、雌側は３．３センチ。顎の大きさや脚の長さが左右で異なり、雌雄モザイクと呼ばれる。雲南市加茂町の加藤悠太さんが７月１４日、同市木次町の勤務先の敷地内で発見し、「珍しいので、展示に役立ててほしい」と申し出たという。サヒメルによると、突然変