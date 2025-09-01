漫画『僕のヒーローアカデミア』の「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」が、10月25日〜12月21日に大阪・なんばパークスミュージアムで開催されることが決定した。さらに、2026年春・福岡へも巡回が決まった。【写真】うまそう！オムライスやバーガー…『ヒロアカ』展のカフェメニュー展覧会のチケットは全日日時指定となっており、前期日程の一般販売（先着制）を9月6日に開始。大阪会場の公式ショップで新たに販売す