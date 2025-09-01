近鉄グループは、台湾の鉄道会社と結ぶ友好協定の締結１周年を記念して、列車内で台湾の伝統菓子などを販売するマルシェを開きました。近鉄グループホールディングスは去年から台湾の鉄道会社・台北メトロと友好協定を結んでいます。締結１周年を記念して８月３１日、「台北へ行こう！」とラッピングされた列車の中でマルシェを開催。台湾の伝統的なお菓子や、アジアンテイストの雑貨などが販売されました。（訪れた人）「