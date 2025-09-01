あなたは、「一生懸命勉強しているのに成果が出ない」という経験はありませんか？話題の書籍『奇跡が起きる 毎朝1分日記』の著者・三宅裕之氏は、 「多くの人は“勉強の仕方”ではなく、“脳へのインプットの仕方”を間違えている」と言います。本記事では、脳科学的に効率を高める“3つの視点”についてご紹介します。脳は「意識したもの」しか見えない私たちの脳は、一日に膨大な情報を受け取っています。しかし実際に認識できる