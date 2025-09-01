「10年後はどうなっていたいか」――キャリアを考えるとき、自然と将来を想像するかもしれない。しかし、転職を考えているなら、重要なのは過去だ。大手企業で人事・採用の責任者を務めた経験がある石倉秀明さんがその理由を解説する。ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の本連載をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』（石倉秀明著）の発売を記念して、特別編をお届けする。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）転職