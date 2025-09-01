日本テレビの水卜麻美アナウンサーが１日、同局「ＺＩＰ！」に通常通り出演。８月３０日から始まった「２４時間テレビ」でも司会を務め、月曜パーソナリティの風間俊介から「ご苦労様でした」と労われた。水卜アナは「２４時間テレビ」に出演。８月３１日の午後８時５４分の番組終了まで出演。それから約９時間後、水卜アナはメーンＭＣの「ＺＩＰ！」にいつも通り登場。「２４時間テレビを見て下さった皆様、協力して下さった