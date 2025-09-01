熊谷真実（65）が1日、インスタグラムを更新。「私事で大変恐縮ではございますが、この度ご縁をいただき、株式会社101に所属いたしましたことをご報告申し上げます」と、東京のキャスティング、エージェント会社101所属を発表した。熊谷は「今日は石井ふく子先生のお誕生日！先生！お誕生日おめでとう御座います！」とテレビプロデューサーの石井ふく子氏の99歳の誕生日を祝福した。その上で「めでたい日に熊谷からもおしらせ