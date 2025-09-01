今日9月1日も朝からハイペースで気温上昇。朝の通勤・通学の時間帯から東京や名古屋、大阪、福岡など既に30℃を超えている所も。新潟県では午前9時半時点で35℃以上の猛暑日になった所もあります。この後もさらに気温が上がり、北陸をはじめ、関東から九州では35℃以上の猛暑日の所が続出しそうです。朝からハイペースで気温上昇既に猛暑日に迫る所も今日9月1日も関東から九州を中心に朝から強い日差しが照り付けています。朝の