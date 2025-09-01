占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2025年9月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】「審判」の逆位置は、進むべき方向を決める場面が訪れることを示しています。今月は、大きな決断をする機会が訪れても、少し先延ばしにして大丈夫。ただし、期限を決めて行動すると◎。落ち着いて考える時間が持てるでしょう。【今月