占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2025年9月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：悪魔（The Devil）／正位置】「悪魔」の正位置は、願望や欲望が表面化することを示します。今月は、気になっていた事や物と出会えるチャンスが訪れそうです。ただし、大きな金額が動く行動は慎重に。無理のない範囲で楽しみましょう。【今月のラッキーカラー：ホワ