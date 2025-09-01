占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2025年9月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：戦車（The Chariot）／逆位置】「戦車」の逆位置は、行動に移る前の入念な準備を表します。今月は、大きな目標に向けた計画や指標づくりに最適な時期。しかし、焦りは禁物です。急なスケジュールは立てずに長期的な視野で進めると◎。【今月のラッキーカラー