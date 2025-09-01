カンロ直営店「ヒトツブカンロ」とオンラインショップ「Kanro POCKeT」で、2025年9月1日（月）よりハロウィン限定商品が順次登場♡人気の次世代食感グミ「グミッツェルプチ」や“もふふわ食感”の「mofuwaプチ」など4品が、かわいいおばけデザインのパッケージでお目見え。友人や家族へのギフトや自分へのごほうびにもぴったりな、見て楽しい食べておいしい限定アイテムです♪ ハロウィン限定♡グミッツェルプチ