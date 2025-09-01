｛ 2025年9月1日〜7日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢ミッション拡大！できること、やりたいことには全力で挑もう自分のまわりで起きた出来事に周囲の人も加わって、物事の動きや流れがスケールアップ