福岡管区気象台防災コメント（1日午前4時42分発表）＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報を発表（下記）しています。1日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報や洪水警報を発表する可能性があります。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞1日昼過ぎから夜遅くにかけて大雨［中］（全域）