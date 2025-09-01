日本サッカー協会は９月１日、アメリカ遠征に臨む日本代表で追加招集の選手を発表。鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野航大（NEC）を選出した。８月28日のメンバー発表会見で、森保一監督は今後の試合を見たうえでの追加招集を明言。欧州組の２人が加わり、これで計27人となった。 今回の９月シリーズでは、北中米ワールドカップの開催国と対戦。日本時間で７日にメキシコ代表と、10日にアメリカ代表と相まみえる。