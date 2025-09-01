先月31日午前11時ごろ、群馬県嬬恋村で釣りをしていた長野県佐久市在住の45歳の男性がクマに襲われ、大ケガをしました。警察によりますと、男性は山の中で1人で渓流釣りをしていたところ、体長およそ1.5メートルのクマが突然現れ、顔をひっかかれたということです。男性はクマに襲われたあと、「クマに一撃くらった」と自ら警察に通報し、その後、自分で長野市内の病院に行って治療を受けたということです。鼻やほおなどを計23針縫