インターナショナルスクールの誘致を目指す浜松市が、運営候補者を決定しました。2027年以降、段階的な開校を目指します。 【動画】インターナショナルスクールの誘致目指す浜松市 東京の日本法人を契約先候補に決定＝静岡 インターナショナルスクールの誘致を目指す浜松市は、東京都の日本法人「グローバル・インディアン・エデュケーション」を契約先候補として発表しました