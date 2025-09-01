バドミントン女子でパリ五輪銅メダリストの志田千陽（２８）が３１日（日本時間９月１日）、自身のインスタグラムに新規投稿。松山奈未（２７）と組んだラストマッチの世界選手権で銅メダルを獲得し、感謝の思いをつづった。「シダマツとして最後の大会、銅メダルで締めくくることになりました」とつづった志田。「今大会、そして１１年間たくさんの応援、ありがとうございました。奈未と組んで走り続けた１１年間は私にとって