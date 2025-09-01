韓国の女性５人組グループ・ＩＬＬＩＴが、１日に日本１ｓｔシングル「時よ止まれ」で日本デビューを果たす。昨年３月発売のデビュー曲「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」が空前絶後の大ヒット。昨年は日本デビュー前にもかかわらず、ＮＨＫ紅白歌合戦初出場＆日本レコード大賞新人賞受賞を達成した。Ｋ−ＰＯＰ第五世代をけん引する話題の５人組が登場。デイリースポーツだけに未公開カットを寄せ、日本デビューを迎えた心境と夢を語った。