TKO木下隆行（53）が1日、インスタグラムを更新。「そして明日から僕はタイに行ってきます！本音書きます正直めちゃくちゃ不安…です」と、2日から移住先のタイに渡ると報告した。木下は「ミュージカル『えんとつ町のプペル』が終わりました。2025の暑い夏は終わりました」と出演したミュージカルの終了を報告。8月18日に発表したタイへの移住については「めっちゃ怖いです治安も言葉もお金も…お母さんの体調も…考えたらキ