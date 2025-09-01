現地時間8月30日に行われたラ・リーガ第3節のアラベス対アトレティコ・マドリーで、オフサイドポジションの選手が決めたゴールが認められる事案が発生した。スペインメディア『アス』などによると、この試合でVARを務めたパブロ・ゴンザレス氏は今節予定していたもう1試合の割り当てが削除されたという。物議を醸したのは前半7分のシーン。アトレティコが右サイドから攻撃を仕掛けてMFジュリアーノ・シメオネがクロスボールを