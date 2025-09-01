佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。9月が始まりました。まだまだ真夏並みの暑さとなりそうです。福岡と佐賀の1日の天気をお伝えします。「最高気温はどうなのか」最高気温は福岡市で35℃の猛暑日が予想されています。北九州市、久留米市、飯塚市、宗像市、大牟田市、佐賀市で34℃、行橋市で33℃の予想です。熱中症対策をしてお過ごしください。「天気はどうなのか」晴れたり曇ったり、変わりやすい天気です