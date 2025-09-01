日本サッカー協会は1日、米国遠征に臨む日本代表に鎌田大地（クリスタルパレス）と佐野航大（NECナイメヘン）を追加招集すると発表した。日本は6日（日本時間7日）にカリフォルニア州オークランドでメキシコ、9日（同10日）にオハイオ州コロンバスで米国と対戦する。