横浜港に並ぶ自動車＝8月、横浜市財務省が1日発表した4〜6月期の法人企業統計によると、製造業の経常利益は前年同期比11.5％減の11兆2674億円だった。2四半期連続のマイナスとなった。トランプ米政権の高関税政策の影響により、自動車などの輸送用機械が29.7％減の2兆7622億円と大幅に落ち込んだ。化学も低調だった。米国は4月、輸入車に25％の追加関税を発動した。日米は7月、既存の2.5％と合わせ27.5％となっている関税を15