ロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Takaが、8月31日に行われた神奈川・日産スタジアム公演の最中に左足を骨折した。終演後、自身のインスタグラムにレントゲン写真と動画を投稿し、状況を報告した。【写真】「ポッキリ。。。」ONE OK ROCK・Takaがアップしたレントゲン写真ONE OK ROCKは8月30日、31日の2日間にわたり、最新アルバムを携えたツアー『DETOX JAPAN TOUR 2025』の神奈川公演を開催。2日目の後半、ステージ上で