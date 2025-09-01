トランプ米大統領が虚血性脳卒中を発症したとのうわさが再び浮上している。２０２０年１１月、第一期のトランプ米大統領が予告なしにウォルター・リード軍病院を訪れたことから最初にこの観測が浮上したが、先月からＳＮＳでこのうわさが再び広がりつつある。トランプ米大統領の手のアザや、バンス米副大統領がトランプ米大統領に「恐ろしい悲劇」が起こった場合、大統領として代行する準備ができていると述べたこと