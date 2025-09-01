photo by Taku Fujii遂に！魔暦27年（’25）8月30日（土）、31日（日）Kアリーナ横浜にてメタル界の悪魔「聖飢魔?」とメタルの神「キツネ様」との対決、聖飢魔? vs BABYMETAL〜悪魔が来りてベビメタルが開催された。両日のチケットは即日完売SOLDOUT！！熱狂的なHR/HMファンが会場を埋め尽くした。photo by Taku Fujiiphoto by Taku FujiiBABYMETALはその昔、メタルの神「キツネ様」が3人の少女にメタルのパワーを与え、メタル界の