まんだらけが反落している。８月２９日の取引終了後に発表した７月の月次売上高が前年同月比１．３％減となり、２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。店頭販売が引き続き好調に推移し、メルカリＳｈｏｐｓの売り上げが加わった通信販売も堅調に推移したが、オークション販売が苦戦した。 出所：MINKABU PRESS