六甲バターは高い。前週末８月２９日取引終了後、ナッツ製品の製造を委託するとともに資本関係にあるミツヤグループ本社（福岡市南区）の株式を追加取得し、完全子会社化すると発表。これに伴い連結決算に移行し、２５年１２月期の純利益予想を１２億円（単独の従来予想６億円、前期単独１０億４１００万円）に見直しており、これが好感されているようだ。 なお、売上高、営業利益予想については単独の従来予想