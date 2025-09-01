ザ・パックは３日続落している。同社は前週末８月２９日の取引終了後、丸紅や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行など既存株主による合計３７２万４００株の売り出しと、上限５５万８０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表しており、需給悪化を嫌気した売りが膨らんでいる。 売り出し価格は９月８日から１０日までのいずれかの日に決める。株式売却の意向