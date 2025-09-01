ｇｕｍｉは３日ぶり反発。前週末８月２９日取引終了後、２５億円の暗号資産「リップル（ＸＲＰ）」を購入すると発表した。購入期間は９月～来年２月の予定。ＸＲＰは、ＳＢＩホールディングスが中核的に推進する国際送金・流動性ネットワーク戦略において重要な役割を担うアセット。このエコシステムに参画することで、自社の金融領域における収益機会の拡大に直結させることを目指す。これが材料視されている