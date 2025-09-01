アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。仲良しの女優との2ショットが反響を呼んでいる。齊藤は、女優の畑芽育とのポッドキャスト番組「畑芽育＆齊藤なぎさ『オフはこんな感じ』」に出演中。先月30日には富士急ハイランドで公開収録イベントを開催し、この日は畑と寄り添うオフショットを投稿した。続けて「めいなぎラジオ公開収録 in富士急ハイランド