コンヴァノは大幅続落。東京証券取引所が９月１日から、同社株の信用取引による新規の売り付けと買い付けにかかる委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）にすると発表。これによって個人投資家からの資金流入が細るとの見方から売られている。 また、日本証券金融も同日以降、貸借取引自己取引分と非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を５０％（うち現金担保分２０％）にすると発表した。