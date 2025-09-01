たけびしが急反発し年初来高値を更新している。８月２９日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を４９１億円から５０５億円（前年同期比６．１％増）へ、営業利益を１５億円から１６億円（同１２．３％増）へ、純利益を１０億円から１１億円（同２０．１％減）へ上方修正し、あわせて中間配当予想を３１円から３３円へ引き上げ年６８円（前期６２円）としたことが好感されている。 社会インフラ分野で成