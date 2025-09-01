女優の女優の熊谷真実（６５）が１日、自身のインスタグラムで、新たな所属先を発表した。「９月になりました。今日は石井ふく子先生のお誕生日！先生！お誕生日おめでとう御座います！めでたい日に熊谷からもおしらせです少し堅い文章になりまーす」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度ご縁をいただき、株式会社１０１に所属いたしましたことをご報告申し上げます」とコメント。「これまで活動を続ける