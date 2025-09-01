日米で名守護神として活躍した元プロ野球投手の佐々木主浩氏（57＝日刊スポーツ評論家）の妻で、元タレントの榎本加奈子さん（44）が31日、インスタグラムのストーリーズを更新。佐々木氏との仲良しショットを公開した。榎本さんは「大洗インターナショナルビルフィシング本日最終日」とつづり、船の上で、夫の佐々木氏に寄り添い、肩に手を添えた笑顔の夫婦ショットを公開した。榎本さんと佐々木氏はカジキ釣り国際大会「IBARAKI