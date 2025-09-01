レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの日南まみ（29）が31日、自身のインスタグラムを更新。彼女感満載のプライベートショットを公開した。日南は「話がとまりません」とつづり、チェックのワンピース姿でカフェでドリンクを手にする姿などをアップした。この投稿に「なんの話かなぁ？」「可愛いすぎるやろ」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。