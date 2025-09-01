元AKB48でタレントの板野友美（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。マリンスポーツ後のオフショットを投稿した。板野は「夏女はわたしだ」とつづり、デコルテを大胆に露出し、おへそもチラリの白キャミソール姿を披露した。さらにドアップショットで口紅の“化粧直し”姿も公開した。この投稿にフォロワーからは「真夏の王女」「間違いなく夏女」「どの写真もセクシービーム全開」「ともちんは夏が似合う」「色っぽくてセク