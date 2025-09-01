女優の唐田えりか（27）が31日、インスタグラムを更新。出演映画の舞台あいさつのオフショットを公開した。「海辺へ行く道公開記念舞台挨拶でした」とつづり、29日に公開された、原田琥之佑（15）主演映画「海辺へ行く道」（横浜聡子監督）の舞台あいさつのオフショットを公開。スーツ姿で階段に座る様子や、菅原小春（33）と頬寄せ合う仲良しショットや、高良健吾（37）とのツーショットなどを披露した。そして「是非見てくださ