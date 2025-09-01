TBSの若林有子アナウンサー（29）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。石垣島旅行の様子を公開した。若林アナは「少し前に石垣島に行ってきました！智子との2人旅」と報告し、フリーアナウンサーの石野智子（28）と訪れたことを明かした。「就活で出会って、旅行するまでの仲になるなんて！似ているところが本当に多くて、いつもお喋りが止まりません」と仲の良さをのぞかせた。さらに「旅行初日の写真いろいろ」と記し、キ